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Японія та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі права та юстиції
13:53 05.08.2024 |
Міністр юстиції Японії Коїдзумі Рюдзі та міністр юстиції України Денис Малюська підписали в понеділок Меморандум про співпрацю в галузі права та юстиції, повідомляє посольство Японії в Україні.
"Міністр Коїдзумі та міністр юстиції України Малюська підписали меморандум про співпрацю в галузі права та юстиції. Сфери співпраці охоплюють антикорупційні зусилля, судову реформу і зміцнення інституційної спроможності", - йдеться в повідомленні японського посольства в соцмережі Х.
Також міністр Коїдзумі запевнив Малюську, що Мін'юст Японії повністю підтримує Україну в боротьбі з корупцією та у проведенні судової реформи. Також вони обговорили подальшу співпрацю в рамках Антикорупційної робочої групи для України.
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