Японія та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі права та юстиції

Міністр юстиції Японії Коїдзумі Рюдзі та міністр юстиції України Денис Малюська підписали в понеділок Меморандум про співпрацю в галузі права та юстиції, повідомляє посольство Японії в Україні.

"Міністр Коїдзумі та міністр юстиції України Малюська підписали меморандум про співпрацю в галузі права та юстиції. Сфери співпраці охоплюють антикорупційні зусилля, судову реформу і зміцнення інституційної спроможності", - йдеться в повідомленні японського посольства в соцмережі Х.

Також міністр Коїдзумі запевнив Малюську, що Мін'юст Японії повністю підтримує Україну в боротьбі з корупцією та у проведенні судової реформи. Також вони обговорили подальшу співпрацю в рамках Антикорупційної робочої групи для України.



