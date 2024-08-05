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АНАЛІТИКА

Малі оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною

 Російські найманці ПВК "Вагнер" в Малі.

Малі заявила про "негайний" розрив дипломатичних відносин з Україною. Відповідний документ за підписом полковника Абдулая Майгі, який представляє правлячу хунту в Малі, було опубліковано

на сайті уряду країни в неділю, 4 серпня.

Згідно із заявою Майгі, Бамако звинувачує представника Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрія Юсова у визнанні ролі Києва у великій поразці, якої урядові війська і найманці ПВК "Вагнер" зазнали в боях із повстанцями в липні. Крім того, демарш Малі спричинила позиція посла України в Сенегалі Юрія Пивоварова, який нібито підтримав дії противників правлячої хунти.

Офіційні Київ і Бамако встановили дипломатичні відносини ще 1992 року. Але контакти між зовнішньополітичними відомствами двох країн мали епізодичний характер, зазначало раніше міністерство закордонних справ України.

Повстанці знищили 84 найманців ПВК "Вагнер" у Малі

Згадані сутички сталися на півночі Малі наприкінці липня. Військовослужбовці урядової армії Малі (FAM) і "вагнерівці" з 13 штурмового загону ПВК із 22 до 27 липня 2024 року вели бої на околицях населеного пункту Тінзауатен з бойовиками з "Координаційного руху Азавад" та угруповання "Аль-Каїда в Сахелі".

За підсумками кількох днів боїв FAM і найманцям довелося відступити. Повстанці пізніше повідомили, що в боях загинули щонайменше 84 бойовики ПВК "Вагнер" і 47 солдатів урядової армії.

Обговорюючи поразку "вагнерівців" у Малі в ефірі телемарафону на українському телебаченні, Юсов заявив, що "повстанці одержали необхідну інформацію, і не тільки інформацію, яка дала їм змогу провести успішну військову операцію". Юсов не став наводити подробиць.

Сенегал вручив ноту протесту послу України

Тим часом міністерство закордонних справ Сенегалу викликало посла України у цій країні Юрія Пивоварова через допис, у якому дипломат нібито виказував підтримку туарегам у Малі, а також "нагадало йому про зобов'язання обережності, стриманості та невтручання, які повинні супроводжувати серйозність і урочистість його місії".

МЗС Сенегалу вказало, що такий допис був опублікований на Facebook-сторінці українського посольства, проте, схоже, наразі він видалений.

Що це за допис, не уточнюється. Агентство APA вказує, що йдеться про відео з Юсовим, яке супроводжувалося певним коментарем українського посла, який влада Сенегалу визнала недоречним.

У пресрелізі МЗС Сенегалу йдеться, що Юрій Пивоваров стверджував про підтримку нападу найманців у Малі, здійсненого між 25 і 27 липня 2024 року.

Дакар заявив, що дотримується позиції "конструктивного нейтралітету в російсько-українському конфлікті" та "не може терпіти будь-яких спроб перенести на свою територію медійну пропаганду, яка ведеться в цьому конфлікті".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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