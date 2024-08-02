Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров після переговорів із міністром оборони Туреччини: Маємо конкретні домовленості та результати
16:34 02.08.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив в Анкарі з турецьким колегою Яшаром Гюлером низку питань двосторонньої оборонної співпраці та безпеку в Чорноморському регіоні.
"Довга та продуктивна зустріч. Обговорили низку питань щодо двосторонньої оборонної співпраці між нашими країнами. Маємо конкретні домовленості та результати. Окремий фокус розмови - безпека у Чорноморському регіоні", - написав Умєров у фейсбуці.
Міністр нагадав, що минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про нову Стратегію морської безпеки України.
"Розвиток спроможностей ВМС, забезпечення безпеки в українських морських просторах та в усьому Чорноморському регіоні - один з наших пріоритетів. Вдячний Яшару Гюлеру за підтримку проєкту з побудови корветів для України - "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", - зазначив Умєров.
Він також наголосив, що нові корвети значно посилять український флот і здатність захищати морські кордони в майбутньому.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Умєров після переговорів із міністром оборони Туреччини: Маємо конкретні домовленості та результати
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|Генштаб ЗСУ пропонує дозволити командирам частин призивати добровольців, оминаючи ТЦК і СП
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
|У системі Prozorro вперше оголосили тендер на закупівлю українських FPV-дронів
|Міноборони уклало угоди з виробниками наземних дронів-камікадзе та боєприпасів на 3,7 млрд гривень
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
Бізнес
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів