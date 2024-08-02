Умєров після переговорів із міністром оборони Туреччини: Маємо конкретні домовленості та результати

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив в Анкарі з турецьким колегою Яшаром Гюлером низку питань двосторонньої оборонної співпраці та безпеку в Чорноморському регіоні.

"Довга та продуктивна зустріч. Обговорили низку питань щодо двосторонньої оборонної співпраці між нашими країнами. Маємо конкретні домовленості та результати. Окремий фокус розмови - безпека у Чорноморському регіоні", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр нагадав, що минулого місяця президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення РНБО про нову Стратегію морської безпеки України.

"Розвиток спроможностей ВМС, забезпечення безпеки в українських морських просторах та в усьому Чорноморському регіоні - один з наших пріоритетів. Вдячний Яшару Гюлеру за підтримку проєкту з побудови корветів для України - "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", - зазначив Умєров.

Він також наголосив, що нові корвети значно посилять український флот і здатність захищати морські кордони в майбутньому.