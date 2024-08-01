Німеччина купить для України сучасні норвезькі ЗРК NOMADS, які можуть використовувати ракети IRIS-T та AIM-9 Sidewinder

Уряд Німеччини хоче купити для української армії норвезькі зенітно-ракетні комплекси NOMADS.

Про це розповіло видання Hartpunkt. Окрім комплексів, Німеччина також може передати до них ракети IRIS-T і AIM-9 Sidewinder. На жаль, термінів поставок ЗРК та їхню кількість поки що не розкривають.

Для тих, хто не в курсі

NOMADS (Networked Offboard Mobile Active Defense System) - це перспективна система протиповітряної оборони, яку створила компанія Kongsberg. Установку розробили для захисту мобільних наземних об'єктів. Система призначена для інтеграції з різними платформами та використовує мережеві можливості для швидкого обміну даними про цілі. NOMADS оснащена передовими сенсорами й радарами, що дають змогу виявляти та відстежувати повітряні об'єкти, такі як дрони, літаки і ракети. Система також здатна працювати в складних умовах радіоелектронної боротьби.

Її модульна конструкція дозволяє швидко адаптуватися до мінливих загроз і вимог місії. NOMADS може бути розгорнута на різних транспортних засобах, включно з вантажівками та бронетехнікою. Серійне виробництво систем почалося цього року.