Фінансові новини
- |
- 31.07.24
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони: Електронний і паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу
Електронний військово-обліковий документ у застосунку мобільного телефону або роздрукований рівнозначні документу в паперовій формі та мають однакову юридичну силу, заявив Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України.
"Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR-кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Міноборони в середу.
У відомстві також зазначили, що військово-обліковий документ в електронній формі дає змогу уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Нацполіції та Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких електронних засобів (телефони, планшети), на які можна встановити застосунок "Резерв+" і в яких є камера.
Також під час формування списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, роботодавці можуть використовувати військово-облікові документи працівників в електронній формі.
"Для цього військовозобов'язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований)", - додали у відомстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук
|ХАМАС заявляє, що його лідера Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Україна не скасує санкцїі проти російського «ЛукОйлу» попри шантаж Словаччини, – Шмигаль
|Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця - NYT
|Міноборони: Електронний і паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу
|Офіс генпрокурора запустив дашборд кримінальних справ проти бізнесу
|Фінансова поліція Італії за запитом України заарештувала активи російського олігарха Федоричева на EUR 41млн
|Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук
Бізнес
|Xiaomi EV планує поставити 100 000 електромобілів до листопада
|Apple використовує для тренування ШІ чипи Google, а не NVIDIA
|SpaceX веде переговори про посадку і відновлення ракети Starship біля узбережжя Австралії
|Зарплати українських IT-спеціалістів за пів року зросли в середньому на $300
|Міністерство юстиції США вимагає заборонити TikTok через загрозу нацбезпеці
|Apple відкладає впровадження ШІ-функцій у новій операційній системі – Bloomberg
|Рекорд бездротового заряджання електромобілів — 270 кВт без точного паркування та шкідливого випромінювання