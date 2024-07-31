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АНАЛІТИКА

Міноборони: Електронний і паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу

16:54 31.07.2024 |

Політика, Україна

 

Електронний військово-обліковий документ у застосунку мобільного телефону або роздрукований рівнозначні документу в паперовій формі та мають однакову юридичну силу, заявив Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України.

"Наявність в особи військово-облікового документа в електронній формі, зокрема, у відповідному застосунку мобільного телефону, або у вигляді роздрукованого військово-облікового документу з QR-кодом, є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі, оскільки усі вони мають однакову юридичну силу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі Міноборони в середу.

У відомстві також зазначили, що військово-обліковий документ в електронній формі дає змогу уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Нацполіції та Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких електронних засобів (телефони, планшети), на які можна встановити застосунок "Резерв+" і в яких є камера.

Також під час формування списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, роботодавці можуть використовувати військово-облікові документи працівників в електронній формі.

"Для цього військовозобов'язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований)", - додали у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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