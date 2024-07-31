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АНАЛІТИКА

Американці розділилися щодо того, чи повинні США допомагати Україні

 

Американці розділилися практично навпіл щодо того, чи зобов'язані США допомагати Україні: 48% кажуть, що так, і 49% - ні.

Про це свідчить опитування Pew Research Center, повідомляє "Європейська правда".

При цьому більшість республіканців (62%) вважають, що Сполучені Штати не зобов'язані допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

Приблизно дві третини демократів і демократично орієнтованих незалежних виборців (63%) кажуть, що США мають такий обов'язок. Лише близько третини республіканців і прихильників республіканців (36%) вважають так само.

29% американців вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги, 26% кажуть, що допомоги надають стільки, скільки потрібно. Приблизно двоє з десяти (19%) вважають, що США надають недостатньо підтримки, а чверть - не впевнені.

Демократи здебільшого вважають, що США надають або достатній обсяг допомоги (36%), або недостатній (27%). Лише 13% вважають, що США надають Україні забагато допомоги.

Майже половина республіканців (47%) вважають, що США надають Україні забагато допомоги, що більш ніж втричі перевищує частку демократів. Лише 18% вважають, що нинішній рівень допомоги є достатнім, тоді як лише 12% вважають, що США надають замало допомоги.

Між республіканцями і демократами існує великий розрив у поглядах на те, чи є війна в Україні головною загрозою інтересам США.

45% демократів зараз вважають, що вторгнення Росії в Україну є головною загрозою, що на 5 відсоткових пунктів нижче, ніж у березні 2022 року, але на 7 пунктів вище, ніж рік тому. 26% республіканців вважають війну головною загрозою для інтересів США. Ця частка практично не змінилася з початку 2023 року і залишається значно нижчою за 51% республіканців, які говорили так на початку повномасштабної війни.

Опитування Pew Research Center, в якому взяли участь 9 424 дорослих американців, проводилося з 1 по 7 липня 2024 року - до того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США опублікувало перелік озброєнь, які Україна отримає в межах чергового пакета військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, оголошеного 29 липня, а також оборонного замовлення на 1,5 мільярда доларів.
Ключові теги: США
 

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