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Під час удару по російському аеродрому «Оленья» було пошкоджено два бомбардувальники
23:20 30.07.2024 |
Унаслідок вибуху на російському військовому аеродромі "Оленья" було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, заявив у коментарі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
"Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові - борт №33 і борт №31. Борт №33 - це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 - це також певні пошкодження", - розповів Юсов.
Він зазначив, що відновлення пошкоджених бомбардувальників займе кілька місяців.
Окремо Юсов також зазначив, що атака сталася 25 липня.
"По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар", - повідомив Юсов.
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