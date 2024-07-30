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WSJ: На Заході обговорюють розширення підготовки українських пілотів F-16
16:59 30.07.2024 |
Учасники "коаліції винищувачів", які забезпечують підготовку українських фахівців на винищувачах F-16 та передання цих літаків, обговорюють, як задовольнити подальші потреби Києва в більшій кількості пілотів.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Wall Street Journal.
Підготовка українських пілотів для F-16 була складним процесом, який проходив у кількох країнах, і непублічно Київ говорив про необхідність розширити цю підготовку, аби мати змогу обслуговувати в майбутньому всі отримані винищувачі.
Західні й американські посадовці в розмові з WSJ кажуть, що суттєвим обмежувальним чинником тут є кількість готових розпочати навчання пілотів з України.
"Проте США розглядають можливість розширення підготовки в себе - або на нинішній локації в Аризоні, або, можливо, дозволивши українським пілотам використовувати іншу американську авіабазу", - йдеться в публікації.
Додатково обговорюється можливість направлення країнами Європи підрядників для обслуговування F-16.
Нині планується, що цим займатимуться підготовлені українські фахівці в Україні, але, пояснив представник Пентагону, деякі роботи - наприклад перевірку двигуна - доведеться принаймні спочатку робити за кордоном.
10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.
За даними агентства Bloomberg, Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків - до кінця року.
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