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МЗС: Ми будемо раді прийняти міністра закордонних справ КНР в Україні
14:31 30.07.2024 |
Україна надіслала запрошення міністру закордонних справ КНР Ван Ї відвідати країну, китайську сторону зацікавила ця пропозиція, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Так, ми надіслали запрошення... Ми готові прийняти міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни і щоб провести з ним іще глибші переговори з низки двосторонніх, регіональних, міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною та Китаєм триватиме на всіх рівнях", - сказав він на брифінгу у вівторок.
За словами спікера, діалог між Україною і Китаєм помітно активізувався від початку цього року і "дуже важливо, щоб Київ і Пекін вели прямий діалог, особливо з питань миру".
"Тому так, ми надіслали запрошення (Ван Ї - ІФ-У). Я не говоритиму від імені міністерства закордонних справ Китаю про те, коли саме може відбутися цей візит. Їх зацікавила ця пропозиція... Ми будемо раді прийняти Ван Ї в Україні", - наголосив Тихий.
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