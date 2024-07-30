МЗС: Ми будемо раді прийняти міністра закордонних справ КНР в Україні

Україна надіслала запрошення міністру закордонних справ КНР Ван Ї відвідати країну, китайську сторону зацікавила ця пропозиція, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Так, ми надіслали запрошення... Ми готові прийняти міністра Ван Ї в Україні, щоб він на власні очі побачив наслідки російської агресії проти нашої країни і щоб провести з ним іще глибші переговори з низки двосторонніх, регіональних, міжнародних питань. І я впевнений, що діалог між Україною та Китаєм триватиме на всіх рівнях", - сказав він на брифінгу у вівторок.

За словами спікера, діалог між Україною і Китаєм помітно активізувався від початку цього року і "дуже важливо, щоб Київ і Пекін вели прямий діалог, особливо з питань миру".

"Тому так, ми надіслали запрошення (Ван Ї - ІФ-У). Я не говоритиму від імені міністерства закордонних справ Китаю про те, коли саме може відбутися цей візит. Їх зацікавила ця пропозиція... Ми будемо раді прийняти Ван Ї в Україні", - наголосив Тихий.