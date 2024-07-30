За прикладом Польщі. У Чехії розглядають створення легіону добровольців з українців

Міністерство оборони Чехії вивчає досвід Польщі щодо створення легіону добровольців з українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Чехії Яни Чорнохової в ефірі Interview ČT 24.

"Ми хочемо продовжувати підготовку українських солдатів, тож чому б не охопити цим процесом, можливо вже чеських громадян, які зараховують себе до української національності, й сформувати якийсь підрозділ", - сказала Чорнохова.

Вона наголосила, що, як і в Польщі, зарахування солдатів до такого підрозділу в Чехії має бути добровільним.

Український легіон у Польщі

Нагадаємо, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки. Зокрема, вона передбачає, що на території Польщі буде сформовано Український легіон з українців, які проживають у країнах ЄС.

11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що охочих вступити до Українського легіону вже кілька тисяч осіб.

При цьому повідомлялося, що Польща не шукатиме українців для набору в Український легіон. Таку процедуру реалізують за допомогою українських консульств.