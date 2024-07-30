Пріцкер повідомила, що перебуває в Києві з останнім візитом на посаді спецпредставниці США з економічного відновлення України

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер повідомила, що перебуває в Києві з останнім візитом на цій посаді, оскільки вимоги Конгресу обмежують її термін на посаді одним роком.

"Я кажу це з деяким сумом у серці. Ніколи не було секретом, що вимоги Конгресу обмежують мій час у цій ролі одним роком, тож це буде моя остання поїздка до Києва як спеціальної представниці. Але я залишаюся відданою цій місії та цій роботі", - сказала вона на брифінгу в Києві в понеділок.

Пріцкер також наголосила, що і вона, і адміністрація Джо Байдена віддані Україні.

"Економічне відновлення України не тільки продовжиться, а й розвиватиметься відповідно до вказівок. І буде спадкоємність у нашій роботі з підтримки місії України не тільки виграти війну, а й перемогти в майбутньому", - зазначила вона.

Спецпредставниця також висловила вдячність уряду та народу України за боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність, самовизначення та демократичні цінності.

"Україна продовжує надихати світ своєю стійкістю і рішучістю перед обличчям жорстокості Путіна і жорстокої війни. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну та український народ", - сказала вона.

Пріцкер зазначила, що перебуває в Україні з дев'ятим візитом, шостим за рахунком за останній рік як спеціальна представниця з питань економічного відновлення України.