Фінансові новини
- |
- 29.07.24
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів
12:09 29.07.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров, озвучуючи плани у сфері медичного забезпечення українських воїнів, анонсував відкриття спец лабораторії для визначення якості турнікетів.
"Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів", - сказав Умєров на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я в суботу.
Міністр наголосив, що це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прем'єр Індії Моді відвідає Україну в серпні, - ЗМІ
|Мінфін не підтримує підвищення ПДВ. Це негативно вплине на всіх громадян
|У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ
|Глава ЄК повідомила про виділення для України EUR1,5 млрд за рахунок доходів від активів РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Умєров анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів
|Військові позитивно оцінюють робота Ratel Н, що транспортує двох поранених - Мінцифри
|Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд — міністр фінансів США
|Times дізналося, чому Британія не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по РФ
|Блінкен обговорив з главою МЗС Індії досягнення миру в Україні
|Блінкен застеріг Китай від підтримки російської оборонки
|Україна створить план щодо досягнення миру до кінця листопада, - Зеленський
Бізнес
|Google оновила Play Store, додавши безліч нових функцій, зокрема з ШІ
|Volkswagen відклав запуск електромобілів нового покоління
|Комп'ютерний збій ціною в $5,4 млрд: страховики оцінили збитки компаній зі списку Fortune 500
|Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників
|Український бізнес із російським софтом: 17% вітчизняних компаній досі використовують CRM-системи країни-агресора
|Новий рівень творчості: штучний інтелект в Photoshop тепер здатен створювати зображення на основі текстових описів
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні