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АНАЛІТИКА

Умєров анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів

12:09 29.07.2024 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров, озвучуючи плани у сфері медичного забезпечення українських воїнів, анонсував відкриття спец лабораторії для визначення якості турнікетів.

"Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів", - сказав Умєров на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я в суботу.

Міністр наголосив, що це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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