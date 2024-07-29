Умєров анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів

Міністр оборони України Рустем Умєров, озвучуючи плани у сфері медичного забезпечення українських воїнів, анонсував відкриття спец лабораторії для визначення якості турнікетів.

"Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів", - сказав Умєров на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я в суботу.

Міністр наголосив, що це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.