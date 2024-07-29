Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни G7 до жовтня узгодять виділення Україні $50 млрд — міністр фінансів США

 

Країни "Групи семи" (G7) до жовтня узгодять умови надання Україні кредиту розміром $50 млрд коштом заморожених російських активів. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.

"Відбулися конструктивні переговори. Ми тісно співпрацюємо, щоб просунути цю ініціативу вперед. Я думаю, що все виглядає добре з погляду того, що нам вдасться це зробити, ймовірно, до жовтня", - сказала міністерка.

Єллен додала, що Вашингтон домагається гарантій від Європи, що російські активи залишаться замороженими протягом тривалого часу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0980
  0,0997
 0,24
EUR
 1
 44,6324
  0,0506
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8565  0,09 0,21 41,4791  0,10 0,23
EUR 44,3478  0,13 0,30 45,1774  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на 26.07.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес