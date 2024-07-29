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Україна створить план щодо досягнення миру до кінця листопада, - Зеленський
08:35 29.07.2024 |
До кінця листопада 2024 року Україна розробить план дій щодо досягнення миру.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю японському телеканалу NHK.
За його словами, Київ розпочне детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності.
"Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск - це три фактори справедливого припинення війни", - зауважив президент в розмові з NHK.
Також Зеленський наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію.
"Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що в неї шансів немає", - додав Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
В інтерв'ю NHK президент заявив, що вибори у США матимуть значний вплив на надії України на мир.
За його словами, у липні українські чиновники вже зв'язалися з передвиборчими штабами колишнього президента США Дональда Трампа і віцепрезидента США Камали Гарріс.
Також Зеленський повідомив, що в ході телефонної розмови з Трампом, колишній президент США сказав, що доступний для будь-яких питань.
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