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Президент Фінляндії про удар по російському аеродрому «Оленья»: Треба звикати, що війна наблизиться до нас
08:28 29.07.2024 |
Фінський президент Александар Стубб на тлі удару по російському аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що менш як за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією, заявив, що прямих загроз безпеці країни немає.
Його слова цитує мовник Yle, повідомляє "Європейська правда".
Стубб сказав, що у зв'язку з ураженням російського аеродрому провів переговори з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.
"Основний меседж полягає в тому, що у нас немає причин для занепокоєння у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і здатні реагувати", - сказав він.
Водночас, за словами фінського президента, фіни повинні звикнути до того, що війна наблизиться і до кордонів Фінляндії, адже "від Гельсінкі до Києва летіти зовсім недалеко".
"Ми повинні звикнути до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, і це також означає різні удари. І Росія буде продовжувати завдавати гібридних ударів", - прокоментував Стубб.
За даними українських ЗМІ, українські безпілотники пошкодили російський бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі "Оленья", розташованій менш ніж за 200 кілометрів від північно-східного кордону Фінляндії.
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