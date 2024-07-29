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АНАЛІТИКА

Президент Фінляндії про удар по російському аеродрому «Оленья»: Треба звикати, що війна наблизиться до нас

 

Фінський президент Александар Стубб на тлі удару по російському аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що менш як за 200 кілометрів від кордону з Фінляндією, заявив, що прямих загроз безпеці країни немає.

Його слова цитує мовник Yle, повідомляє "Європейська правда".

Стубб сказав, що у зв'язку з ураженням російського аеродрому провів переговори з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо і прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Основний меседж полягає в тому, що у нас немає причин для занепокоєння у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і здатні реагувати", - сказав він.

Водночас, за словами фінського президента, фіни повинні звикнути до того, що війна наблизиться і до кордонів Фінляндії, адже "від Гельсінкі до Києва летіти зовсім недалеко".

"Ми повинні звикнути до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, і це також означає різні удари. І Росія буде продовжувати завдавати гібридних ударів", - прокоментував Стубб.

За даними українських ЗМІ, українські безпілотники пошкодили російський бомбардувальник Ту-22М3 на авіабазі "Оленья", розташованій менш ніж за 200 кілометрів від північно-східного кордону Фінляндії.
 

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