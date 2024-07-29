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У ніч проти 27 липні безпілотники атакували нафтопереробний завод «Роснєфти» та військовий аеродром Дягілєво в Рязанській області РФ
08:23 29.07.2024 |
Про це пише The Moscow Times із посиланням на Telegram-канал Astra.
Зокрема, про атаку дронів повідомляли мешканці Рязані. Однак, даних про руйнування на згаданих об'єктах на наразі немає.
За словами губернатора Рязанської області Василя Голубєва, постраждалих внаслідок атаки БПЛА немає.
Міноборони РФ повідомляло про сім збитих дронів у повітряному просторі регіону. Також безпілотники були зафіксовані у Курській, Білгородській, Ростовській, Брянській та Липецькій областях.
Атака на Рязанський нафтопереробний завод стала третьою за останні пів року. До цього підприємство потрапляло під обстріл на початку травня та в середині березня.
Рязанський НПЗ "Роснефти" є найбільшим у Центральній Росії та входить до четвірки найбільших у РФ. Він забезпечує паливом Москву та область. На нього припадає майже 5% усієї нафтопереробки у країні.
Заявлений обсяг потужності - 17-18 млн тонн нафти на рік. Основна частина продукції йде на експорт.
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