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АНАЛІТИКА

В Угорщині кажуть про «безвихідну ситуацію» через зупинку Україною транзиту роснафти

 

В угорському уряді кажуть, що, зупинивши транзит нафти російської компанії "Лукойл", Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш, якого цитує Telex.

Він стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти.

За словами представника канцелярії Орбана, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Він сказав, що резерви ще є, але рішення має бути знайдене до вересня.

"Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення", - зазначив Гуяш.

Він додав, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", а також нагадав, що Будапешт допомагає Києву з постачанням електроенергії і надає притулок українським біженцям.

Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати це для шантажу України.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.
Ключові теги: Угорщина
 

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