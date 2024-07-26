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Посол Залужний повідомив про відправлення в Україну з Великої Британії конвою з 50 автомобілів

Посол Залужний повідомив про відправлення в Україну з Великої Британії конвою з 50 автомобілів

 

З Лондона в Україну вирушив конвой з 50 автомобілів, які подарували звичайні британці або які здали на утилізацію у рамках програми боротьби зі шкідливими викидами.

Як пише "Європейська правда", про це розповів у своїх соцмережах посол України у Британії, генерал Валерій Залужний.

Конвой з 50 автомобілів вирушив у довгу дорогу до України від будівлі посольства у Лондоні.

Посол Залужний повідомив про відправлення в Україну з Великої Британії конвою з 50 автомобілів

 

Йдеться про авто, подаровані британцями на користь України і такі, що в іншому разі були б списані на металобрухт за програмою утилізації ULEZ через те, що вже не відповідають останнім екологічним вимогам. Наприкінці минулого року у Британії домовилися передавати такі транспортні засоби на потреби України.

Посол Залужний повідомив про відправлення в Україну з Великої Британії конвою з 50 автомобілів

 

На церемонію відправлення автомобілів прийшли британці, які долучилися до ініціативи, а також депутати британського парламенту, заступник мера Лондона та керівники кількох гуманітарних проєктів.

З українського боку на церемонію відправлення запросили боксера Олександра Усика і відомого футболіста Олексія Михайліченка.

"Я вдячний всім, хто підтримав цю ініціативу, і закликаю кожного, хто має таку можливість, передати своє авто Україні через програму ULEZ. Ці автомобілі - чиїсь врятовані життя та суттєва допомога нашій країні у боротьбі з наслідками російської агресії. Разом ми можемо зробити більше", - зазначив Валерій Залужний.

Нагадаємо, рішення про передачу Україні авто, які британці здають у рамках програми ULEZ, супроводжувалося суперечками.

Зокрема, мер Лондона Садік Хан спершу виступав проти, заявивши, що для цього є юридичні перешкоди і це нівелює ефект від вилучення авто з користування у Британії. Згодом під тиском членів уряду Хан змінив свою думку.
Ключові теги: Британія
 

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