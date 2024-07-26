Кулеба: ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає «тимчасових рішень», а працює на стале вирішення проблеми розпочатої РФ війни проти України

Одержано чіткий сигнал, що Китай не шукає «тимчасових рішень», а працює на стійке і стратегічне вирішення проблеми розпочатої РФ війни проти України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами переговорів із китайським колегою Ван Ї у Гуанчжоу.

В інтерв'ю ТСН Кулеба зазначив, що перший і найважливіший пункт щодо переговорів - це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України. За словами українського міністра, від Ван Ї «дуже чітко і неодноразово» прозвучало, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

«Це дуже важливо. Тому що далі, коли йтимуть дипломатичні процеси, коли розвиватиметься формула миру, повага до територіальної цілісності, - це базовий принцип будь-якого мирного врегулювання», - пояснив глава МЗС.

Другий важливий дипломатичний момент, за його словами - позиція щодо встановлення стійкого справедливого миру в Україні.

«Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що - справедливого і тривалого.Це дуже важливо, тому що зазвичай саме ми постійно говоримо, що мир має бути стійкий - тривалий і справедливий.Це важливо, ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає якихось тимчасових рішень, тимчасових припинень вогню, а він працює на стале, стратегічне вирішення проблеми війни, розв'язаної Росією проти України. І це теж дуже позитивний сигнал».- підкреслив він. Також міністр додав, що вони з китайським колегою проговорювали інші речі, але ще «не час для того, щоб ми публічно про це говорили».

«Але ці дві стартові позиції: повага до територіальної цілісності і стійкий, справедливий мир, якщо вони залишаться в основі китайського підходу до припинення війни і відновлення миру, то все буде добре», - розповів Кулеба.

Як повідомлялося, 23-25 липня Кулеба здійснював візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї.