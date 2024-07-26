Зеленський про виробництво ракет: Маємо вже не просто потенціал і результати, а зростаюче постачання для Сил оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив про зростання поставок ракет внутрішньоукраїнського виробництва для виконання завдань Силами оборони та безпеки.

"Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямах маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки - постачання, що зростає", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Глава держави також заявив про підготовку кроків у сфері виробництва далекобійних дронів, щоб вийти на їхню більшу кількість і більшу якість.