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АНАЛІТИКА

Зеленський про виробництво ракет: Маємо вже не просто потенціал і результати, а зростаюче постачання для Сил оборони

23:54 25.07.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявив про зростання поставок ракет внутрішньоукраїнського виробництва для виконання завдань Силами оборони та безпеки.

"Сьогодні ми визначились і з "Укроборонпромом", з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. По багатьох напрямах маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки - постачання, що зростає", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

Глава держави також заявив про підготовку кроків у сфері виробництва далекобійних дронів, щоб вийти на їхню більшу кількість і більшу якість.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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