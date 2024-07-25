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АНАЛІТИКА

Україна відмовилася від участі в засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ

 

Делегація України при Організації Об'єднаних Націй не братиме участі в засіданні Ради Безпеки ООН під головуванням РФ, яке Москва скликала в четвер для «засудження» військової допомоги Києву для протистояння російській агресії.

«Делегація України підтверджує свою принципову позицію щодо нелегітимності зайняття Російською Федерацією постійного місця Радянського Союзу в Раді Безпеки. Росія не має права ні з правового, ні з морального погляду виконувати функції головуючої в Раді Безпеки», - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Постійного представництва України при ООН.

У зв'язку з цим українська делегація не вважає за можливе брати участь у засіданнях Радбезу під головуванням РФ, за винятком випадків, коли необхідно донести до відома РБ термінову інформацію, як це було після нещодавнього російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

У заяві підкреслюється: «Немає такого виправдання щодо засідання Ради 25 липня 2024 року, скликаного Російською Федерацією з метою пропаганди та маніпуляції. Тому ми не можемо в даному випадку миритися як з Росією в кріслі голови, так і з її нехтуванням правилом 20 тимчасових правил процедури Ради».

Зазначається, що правило 20 надає голові Ради право на власний розсуд поступатися головуючим кріслом у тих випадках, коли він або вона «вважає, що для належного виконання обов'язків Голови він не повинен головувати в Раді під час розгляду конкретного питання, з яким безпосередньо пов'язаний член, якого він представляє». У таких випадках «головуюче крісло потім переходить для цілей розгляду цього питання до представника члена, що стоїть в англійському алфавітному порядку».

«Це вже відбувалося в історії Ради, і делегація України вважає, що агресивна війна Росії слугує яскравим прикладом такого питання, і що головування Росії серйозно впливає на його розгляд», - йдеться в заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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