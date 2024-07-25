Bell Helicopter пропонує Україні купити легкі ударні вертольоти 407M

Американська компанія Bell Helicopter запропонувала Україні придбати легкі ударні вертольоти 407M для ЗСУ.

Про це повідомив директор компанії Джеффрі Шлессер (Jeffrey Schloesser) під час виставки Farnborough International Airshow 2024, передає видання Janes. На жаль, поки що невідомо, на якому етапі перебувають переговори та чи зацікавлена Україна в покупці.

"Ми працюємо над тим, щоб продавати 407M по всьому світу, і ведемо переговори з Україною", - заявив Шлоссер.

Для тих, хто не в курсі

Bell 407M - це військова версія багатоцільового вертольота Bell 407, розробленого американською компанією Bell Helicopter. Вертоліт вирізняється високою маневреністю і надійністю. Він оснащений газотурбінним двигуном Rolls-Royce 250-C47B. Bell 407M призначений для виконання різноманітних завдань, включно з розвідкою, транспортуванням військ і вантажів, медичною евакуацією та вогневою підтримкою.





Він має сучасну авіоніку та системи навігації. Bell 407M може бути озброєний різними видами озброєння, зокрема некерованими ракетами Hydra або керованими APKWS, а також протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire.