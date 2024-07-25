Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bell Helicopter пропонує Україні купити легкі ударні вертольоти 407M

Bell Helicopter пропонує Україні купити легкі ударні вертольоти 407M

 

Американська компанія Bell Helicopter запропонувала Україні придбати легкі ударні вертольоти 407M для ЗСУ.

Про це повідомив директор компанії Джеффрі Шлессер (Jeffrey Schloesser) під час виставки Farnborough International Airshow 2024, передає видання Janes. На жаль, поки що невідомо, на якому етапі перебувають переговори та чи зацікавлена Україна в покупці.

"Ми працюємо над тим, щоб продавати 407M по всьому світу, і ведемо переговори з Україною", - заявив Шлоссер.

Bell Helicopter пропонує Україні купити легкі ударні вертольоти 407M

 

Для тих, хто не в курсі

Bell 407M - це військова версія багатоцільового вертольота Bell 407, розробленого американською компанією Bell Helicopter. Вертоліт вирізняється високою маневреністю і надійністю. Він оснащений газотурбінним двигуном Rolls-Royce 250-C47B. Bell 407M призначений для виконання різноманітних завдань, включно з розвідкою, транспортуванням військ і вантажів, медичною евакуацією та вогневою підтримкою.


Він має сучасну авіоніку та системи навігації. Bell 407M може бути озброєний різними видами озброєння, зокрема некерованими ракетами Hydra або керованими APKWS, а також протитанковими ракетами AGM-114 Hellfire.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес