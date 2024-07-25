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Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу обмежувальних заходів
15:45 25.07.2024 |
Україна закликала Гонконг позбавити Росію та російські компанії можливості використовувати цю країну для обходу санкцій.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час зустрічі з головою Спеціального Адміністративного Району КНР Гонконг Джоном Лі, повідомляє пресслужба українського МЗС.
Кулеба наголосив, що обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні.
"Міністр підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права", - зазначається у повідомленні.
Сторони обговорили створення нових можливостей для торгівлі та інвестицій між Україною та Гонконгом в контексті відновлення нашої країни.
Крім того, у рамках візиту міністр провів окрему зустріч з представниками гонконгського бізнесу, де обговорив перспективи взаємодії з українськими компаніями та інвестицій, зокрема в контексті відновлення та відбудови України.
Як повідомлялося, за оцінками Міністерства торгівлі США, обсяги постачання напівпровідників та інших підсанкційних товарів, які можуть використовуватися для виробництва зброї у Росії, через Китай і Гонконг, значно впали з початку року.
Зокрема, обсяги перевантаження сучасних високотехнологічних компонентів та мікроелектроніки (Common High Priority Items, CHPL) для потреб РФ через Гонконг впали на 28% у період з січня по травень поточного року. За той же період перевалка цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впала на 19%, повідомляло Reuters.
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