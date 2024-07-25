Кулеба відвідав Гонконг і закликав закрити РФ шляхи для обходу обмежувальних заходів

Україна закликала Гонконг позбавити Росію та російські компанії можливості використовувати цю країну для обходу санкцій.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час зустрічі з головою Спеціального Адміністративного Району КНР Гонконг Джоном Лі, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Кулеба наголосив, що обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні.

"Міністр підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права", - зазначається у повідомленні.

Сторони обговорили створення нових можливостей для торгівлі та інвестицій між Україною та Гонконгом в контексті відновлення нашої країни.

Крім того, у рамках візиту міністр провів окрему зустріч з представниками гонконгського бізнесу, де обговорив перспективи взаємодії з українськими компаніями та інвестицій, зокрема в контексті відновлення та відбудови України.

Як повідомлялося, за оцінками Міністерства торгівлі США, обсяги постачання напівпровідників та інших підсанкційних товарів, які можуть використовуватися для виробництва зброї у Росії, через Китай і Гонконг, значно впали з початку року.

Зокрема, обсяги перевантаження сучасних високотехнологічних компонентів та мікроелектроніки (Common High Priority Items, CHPL) для потреб РФ через Гонконг впали на 28% у період з січня по травень поточного року. За той же період перевалка цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впала на 19%, повідомляло Reuters.