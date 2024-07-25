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Британія замовила додаткові ракети Martlet: їх також отримає Україна
14:50 25.07.2024 |
Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet (LMM) для забезпечення своїх Збройних сил. При цьому частину ракет передадуть Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони Британії.
Замовлення на суму 176 мільйонів фунтів стерлінгів призначене для оснащення наявних і майбутніх систем ППО малої дальності британської армії, таких як бойові машини Stormer.
Вони також будуть використані в морській протикорабельній ракетній системі Королівського флоту Martlet, яка розгортається з вертольотів Wildcat.
Легкі багатоцільові ракети (LMM) важать всього 13 кг кожна і забезпечують високоточний захист від таких загроз, як безпілотники, гелікоптери, інші літаки і невеликі, швидкі морські цілі.
Крім того, сотні ракет LMM будуть передані на потреби Збройних сил України.
Раніше стало відомо, що Міноборони Британії має намір збільшити кількість українських військовослужбовців, які проходитимуть навчання з використання ПЗРК Martlet.
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