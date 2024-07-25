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АНАЛІТИКА

Зупинити Путіна в Україні: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента

 

Президент США Джо Байден пріоритетами своєї роботи останніх шістьох місяців на посаді назвав завершення війни у Секторі Газа та припинення війни в Україні.

Президент озвучив свої пріоритети у царині міжнародної політики, серед них: робота над припиненням війни у Секторі Газа і зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну", - сказав Байден.

Глава Білого дому також пообіцяв "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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