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Імовірний кандидат у віцепрезиденти Гарріс критикує заяви «заступника Трампа» про Україну
23:58 24.07.2024 |
Сенатор-демократ від штату Аризона Марк Келлі, який є одним із претендентів на віцепрезидентську номінацію від Камали Гарріс, розкритикував кандидата у віцепрезиденти Дональда Трампа, Джей Ді Венса, через його заяви про Україну.
Про це Келлі сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".
На думку сенатора-демократа, Джей Ді Венс "хоче повністю відмовитися від України", а Трамп "у минулому був досить проросійським і схилявся до Владіміра Путіна так, як я ніколи не очікував від президента.
"Отже, знову ж таки, ми маємо зробити серйозний вибір, і я був би дуже стурбований тим, що ці хлопці зроблять, щоб відмовитися від союзника на користь супротивника. І світ став би набагато небезпечнішим", - додав Келлі.
Потенційний учасник кампанії Гарріс, Марк Келлі є членом комітету Сенату з питань збройних сил і рішуче підтримує Україну та долучився до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 на авіабазі Девіс-Монтан у своєму рідному штаті.
Водночас він відмовився говорити Politico про можливе обрання кандидатом у віцепрезиденти Камали Гарріс, яку Демократична партія, як очікується, незабаром формально номінує на президентські вибори.
Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс є категоричним противником допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.
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