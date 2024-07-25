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Куліба після переговорів з Ван І: китайський колега згоден, що Україні потрібна не ілюзія світу, а справедливий та стійкий мир

Куліба після переговорів з Ван І: китайський колега згоден, що Україні потрібна не ілюзія світу, а справедливий та стійкий мир

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами 3-х годинних переговорів з міністром закордонних справ КНР Ван І заявив про підтримку китайською стороною необхідності "не ілюзії миру, а справедливого та стійкого миру".

У відеозверненні, опублікованому в Instagram, Кулеба заявив, що провів з китайським колегою "широку, докладну, відверту розмову".

"Що принципово важливо? Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету та територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге. Мій китайський колега чітко сказав, що він згоден, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен справедливий і справедливий стійкий мир", - повідомив Кулеба.

За його словами, він докладно поінформував Ван І про Формулу миру президента Володимира Зеленського та результати Саміту миру, а також про подальші кроки України.

"Я пояснив на прикладі історії, на прикладі сьогоднішніх подій, що Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, під страшним військовим ударом Путіна. І Україна ніколи на жодний сантиметр не прогнеться, якщо хтось у світі, незалежно з якої частини світу, спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Це просто неможливо.

Він наголосив, що під час переговорів у КНР акцентував увагу на двох принципах, які мають непорушно дотримуватися: жодних домовленостей про Україну без України, а друге - повну повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Якщо ці два принципи дотримуються, ми можемо запровадити будь-які розмови та шукати будь-які рішення", - сказав він.

Кулеба зазначив, що робота та комунікація з Китаєм триває.

"Ми продовжуємо говорити з Китаєм, продовжуємо працювати з усіма країнами, які брали участь у Саміті миру, які підтримували спільне комюніке, і які все ще розглядають приєднання до нього. Ми продовжуємо працювати", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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