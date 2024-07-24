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Чехія готує нову ініціативу з постачання Україні снарядів на 2025 рік
17:11 24.07.2024 |
Міністерство оборони Чехії готується запустити другу ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів на 2025 рік, у якій братимуть участь чеські виробники.
Про це в інтерв'ю Deník N розповіла голова чеського Міноборони Яна Чернохова, повідомляє "Європейська правда".
Проєкт під робочою назвою "Ініціатива-2025" попередньо охопить п'ять збройових компаній Чехії, які вироблятимуть снаряди для України за кошти європейських донорів.
"Це природне продовження механізму, який уже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - пояснила Чернохова.
За інформацією Deník N, у проєкті братимуть участь Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka, і збройова компанія DSS.
Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії зараз збирає інформацію про те, що ці компанії можуть поставити в Україну наступного року. Прага стане посередником між донорами - європейськими країнами і цими компаніями.
Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний розповів Deník N, що серед донорів мають бути переважно європейські держави, зокрема Данія, Нідерланди та Німеччина. Переговори про фінансову підтримку можуть початися вже наприкінці літа, прогнозує він.
Нинішня чеська ініціатива з постачання снарядів в Україну охоплює 15 країн. У її межах Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.
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