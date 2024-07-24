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Посадовиця податкової з Харківщини уникнула ув'язнення за угодою зі слідством
09:31 24.07.2024 |
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між визнаною винною посадовою особою Головного управління Держподаткової служби (ГУ ДПС) у Харківській області та прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратура (САП) про пом'якшення покарання.
"23 липня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та службовою особою ГУ ДПС у Харківській області", - ідеться в телеграм-каналі САП у вівторок.
Повідомляється, що відповідно до угоди Відповідно до угоди суд визнав посадовицю винуватою у пропозиції здійснити вплив за надання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення керівництвом ГУ ДПС у Харківській області щодо призначення позапланових виїзних податкових перевірок товариств та прийняття за їх результатами узгоджених податкових повідомлень-рішень та підбурюванні представника приватного товариства надати неправомірну вигоду керівництву ГУ ДПС у Харківській області за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
За вироком суду особі призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив зазначену особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.
Крім того, посадова особа впродовж 10 днів з моменту затвердження угоди зобов'язується перерахувати 500 тис. грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".
Також особа зобов'язана давати правдиві й докладні викривальні показання про участь і роль інших осіб у вчиненні злочину.
Зазначається, що вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
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