Глава Пентагону підтвердив підтримку України після виходу Байдена із передвиборчої кампанії

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив незмінну підтримку Вашингтона Україні у телефонній розмові з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пат Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Це була перша телефонна розмова між головами оборонних відомств з того часу, як президент США Джо Байден оголосив про припинення своєї боротьби за переобрання та підтримав кандидатуру віце-президента Камали Гарріс на пост кандидата від Демократичної партії для боротьби з колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом.

"Під час розмови держсекретар підтвердив непохитну підтримку США України перед російською агресією", - заявив Райдер.

Під час телефонної розмови міністри також обговорили кроки союзників для підтримки України, а також підсумки саміту НАТО, який відбувся на початку цього місяця у Вашингтоні.

На саміті 9-11 липня, на якому відзначалася 75-річна міць НАТО, Остін ясно дав зрозуміти, що хоча США не планують вступати у війну в Україні, вони продовжать надавати підтримку цій країні. "Ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свій суверенітет і безпеку", - заявив Остін у своєму виступі 10 липня.

Перед цим дзвінком Остін та Умєров особисто зустрічалися на початку цього місяця у Пентагоні, щоб попередньо обговорити новий пакет військової допомоги Україні на 2,3 млрд доларів.

"Не помиляйтеся, Україна не самотня", - сказав Остін під час тієї зустрічі. "Сполучені Штати ніколи не здригнуться, і наша підтримка разом із приблизно 50 союзниками та партнерами продовжить надавати критично важливі можливості, необхідні Україні для відображення російської агресії сьогодні та стримування російської агресії завтра".

Під час сьогоднішньої розмови Умєров також поінформував Остіна про поточну ситуацію в Україні.

"Міністр Умєров надав міністру Остіну оновлену інформацію щодо динаміки ситуації в Україні, оскільки українські сили продовжують мужньо протистояти російській агресії", - повідомив Райдер журналістам.

Нагадаємо, Міноборони України повідомило розмову Умерова та Остіна 23 липня. Під час бесіди Умєров знову наголосив на "важливості та невідкладності" скасування заборони з боку США на ведення Силами оборони "вогню на великі відстані" зброєю, наданою Вашингтоном Києву в рамках оборонної допомоги.