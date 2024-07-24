ЄC запропонував два варіанти заморожування активів РФ на більш тривалий період, - Bloomberg

Європейський Союз запропонував державам-членам блоку два варіанти щодо заморожування активів російського Центрального банку на більш тривалий період часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з проектом документа, з яким ознайомилося Bloomberg, є два варіанти: безстрокове заморожування активів, яке переглядатиметься через регулярні проміжки часу, або ж подовження періоду замороження активів шляхом пролонгації, наприклад, на 18, 24 або 36 місяців.

Однак, за словами співрозмовників видання, деякі дипломати ЄС скептично налаштовані щодо того, що Угорщина, яка раніше відхиляла пропозиції щодо щорічного відновлення санкцій, погодиться на такі варіанти щодо заморожених активів центробанку РФ.

Через ці застереження поки невідомо, чи буде запропоновано послам ЄС офіційно обговорити варіанти під час зустрічі пізніше цього тижня.

Як зазначає видання, Євросоюз, США та інші союзники з G7 працюють над завершенням планів щодо надання Україні 50 мільярдів доларів позик до кінця року, які будуть покриті майбутніми прибутками, отриманими від заморожених активів російського Центрального банку, відповідно до угоди, досягнутої на червневому саміті лідерів G7.

Однак США висловили стурбованість тим, що режим санкцій ЄС, який потребує продовження кожні шість місяців одностайним голосуванням 27 держав-членів, може стати проблемою, якщо замороження цих активів РФ не буде продовжено в якийсь момент. Більшість із 280 млрд доларів заморожених коштів знаходяться у Європі.

Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів США заявив, що Сполучені Штати просять ЄС надати більш надійні гарантії того, що активи залишаться замороженими.

Кредит для України на 50 млрд доларів з активів РФ

Нагадаємо, нещодавно ЄС схвалив передачу Україні прибутку від заморожених російських активів.

Водночас США запропонували виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених активів Росії. Лідери G7 на саміті в Італії у червні підтримали цю пропозицію.

Вчора високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.