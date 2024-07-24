Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сили оборони суттєво пошкодили російський паром у порту "Кавказ", - Генштаб

 

Сили оборони України у вівторок, 23 липня, завдали суттєвих пошкоджень російському парому "Славянин" в порту "Кавказ", що у Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому парому "Славянин", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

До того ж "Славянин" - третій і останній залізничний паром, який РФ мали у зазначеному регіоні.

 Фото: Сили оборони пошкодили російський паром "Славянин" у порту "Кавказ"(t.me/GeneralStaffZSU)

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, у Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

Однак раніше повідомлялося, що під час удару, ймовірно, був уражений залізничний пором "Конро Трейдер".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1313  0,08 0,19 41,8004  0,11 0,26
EUR 44,8916  0,03 0,06 45,7048  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,11 0,25 41,2500  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес