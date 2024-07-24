Обіцяні шведсько-нідерландські БМП CV90 прибудуть в Україну не раніше 2026 року

Нідерланди вироблять для України 180 броньованих машин піхота CV90, закупівлю яких профінансували шведи, нідерландці й данці. Однак постачання почнуться не раніше 2026 року, оскільки завод, відповідальний за виробництво, лише мають побудувати.

Згідно з підписаним контрактом, Швеція, Данія та Нідерланди нададуть кошти на загальне виробництво 230 CV90, з яких 50 автомобілів будуть виготовлені у Швеції та стануть заміною для раніше переданим в Україну машинам Strf 9040C.

За планом, мають випустити не менше 180 одиниць. Кай Леерс, речник міністерства оборони Нідерландів, сказав в інтерв'ю Defence News, що це буде принаймні часткове виробництво в Нідерландах.

Van Halteren Technologies відповідатиме за його реалізацію, і зараз ведуться переговори щодо передачі технологій і створення ланцюжка постачання. Тому перший CV90 для України буде поставлений лише у 2026 році.

Для тих, хто не в курсі

CV90 - сімейство гусеничних броньованих машин, розроблених компанією Hägglunds (нині BAE Systems Hägglunds) на рубежі 1980-1990-х років для потреб шведської армії. Машина може бути оснащена різними системами озброєння, починаючи від універсальних або великокаліберних кулеметів, закінчуючи автоматичними гарматами калібру 30-мм, 35-мм або 40-мм. Дизельний двигун Scania потужністю дозволяє розвивати максимальну швидкість до 70 км/год.



