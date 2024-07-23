Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання

Словаччина постачає Україні боєприпаси всупереч відмові постачати військову допомогу Києву. Однак це відбувається через інші країни.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калінак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він наполягає на збільшенні виробництва боєприпасів, попри відмову уряду озброювати Україну. Словаччина планує збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до 200 тисяч наступного року зі 125 тисяч цього року.

Калінак пояснює, що покупці самі вирішують, що робити з боєприпасами, що може привести їх в Україну, не порушуючи урядову позицію проти військової допомоги Києву.

Така позиція робить Словаччину аутсайдером на східному фланзі НАТО разом з Угорщиною.

"Ми не надаємо безоплатну військову допомогу Україні, щоб не підтримувати конфлікт, але підтримуємо оборонне виробництво для зростання ВВП", - заявив Калинак.