Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання
14:40 23.07.2024 |
Словаччина постачає Україні боєприпаси всупереч відмові постачати військову допомогу Києву. Однак це відбувається через інші країни.
Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калінак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Він наполягає на збільшенні виробництва боєприпасів, попри відмову уряду озброювати Україну. Словаччина планує збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до 200 тисяч наступного року зі 125 тисяч цього року.
Калінак пояснює, що покупці самі вирішують, що робити з боєприпасами, що може привести їх в Україну, не порушуючи урядову позицію проти військової допомоги Києву.
Така позиція робить Словаччину аутсайдером на східному фланзі НАТО разом з Угорщиною.
"Ми не надаємо безоплатну військову допомогу Україні, щоб не підтримувати конфлікт, але підтримуємо оборонне виробництво для зростання ВВП", - заявив Калинак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС розгнівані перемовинами Орбана щодо України і визначились з покаранням за це
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні
|Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання
|Байден в останні місяці президентства зосередиться на Україні та Близькому Сході, - FT
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
|У ЄК отримали звернення Угорщини й Словаччини щодо заборони Україною транзиту нафти «Лукойлу»
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Залужний зробив заяву про війну в Україні: акцент на технології
|В Києві відзначили день взяття Бастилії – національне свято Франції
Бізнес
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini
|Microsoft поки не може захистити Windows від збоїв, як з антивірусом CrowdStrike, через угоду з ЄС 2009 року
|За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
|OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android