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АНАЛІТИКА

У ЄК отримали звернення Угорщини й Словаччини щодо заборони Україною транзиту нафти «Лукойлу»

 

У Єврокомісії отримали звернення Угорщини і Словаччини із запитом про консультації щодо української заборони на транзит нафти російського "Лукойлу".

Як пише "Європейська правда", про це згадано у матеріалі Euractiv.

Основна частина статті присвячена заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто про те, що Будапешт і Братислава ініціювали консультації з Єврокомісією. Угорський міністр також заявив, що цими діями Україна нібито порушила Угоду про асоціацію з ЄС.

За словами Сійярто, ЄК має три дні, щоб надати якусь відповідь, а за відсутності результату вони хочуть звертатися до міжнародних судів.

Речник Єврокомісії підтвердив, що комісія отримала запит Угорщини і Словаччини та вивчає його.

Тим часом очільник українського "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту нафти через українську ГТС у липні не змінилися. "Там немає нафти від "Лукойлу", але обсяги ті самі", - сказав він.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо раніше нагадав, що Словаччина допомагала Україні з імпортом дизелю та заявив, що Словаччина "не має бути заручником" відносин між Україною і РФ.

Нагадаємо, минулого тижня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".
 

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