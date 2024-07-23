Залужний зробив заяву про війну в Україні: акцент на технології

Технології стануть вирішальними у російсько-українській війні, більше того - на них ґрунтуватиметься глобальна безпека майбутнього.

Про це заявив колишній глава ЗСУ Валерій Залужний у своєму виступі на RUSI Land Warfare Conference 2024 у Лондоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

На заході обговорювалися критичні питання безпеки, у тому числі виклики, пов'язані з російською агресією, та необхідність бути готовими протистояти їм надалі.

У своєму виступі Залужний зазначив, що війна, яка розпочалася у 2022 році, "абсолютно не схожа" на ту, яка велася з 2014 року.

Головною проблемою, за його словами, стали нові форми застосування новітніх технологій. Залужний переконаний, що винахід нових способів застосування логічно призвів би до змін у структурі армії загалом.

"Сьогодні ми вже винайшли спосіб боротися і перемагати найсильніші армії XXI століття. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації", - заявив Залужний.

Водночас, зазначив він, російсько-українська війна - це "ще не війна майбутнього", це "війна перехідного періоду".

"Але саме наша війна формує нові правила. Ми, українці, своєю кров'ю та жагою до перемоги формуємо нові моделі нової війни. Війни, яка стане війною майбутнього", - сказав політик.

Більше того, вважає Залужний, технології стануть основою майбутньої глобальної безпеки.

Разом з тим, він переконаний, що на сьогодні з різних причин ні Україна, ні Росія не зможуть самостійно освоїти технології в найближчому майбутньому. Це означає, що єдиним виходом може бути збільшення кількості людських ресурсів.

"Сьогодні, як ніколи, саме в Україні знаходять способи виживання та створюють технології. Але зі зрозумілих причин вони не можуть масштабуватися. З іншого боку, наші партнери мають ресурси, але не мають прикладного та практичного поля для їх перевірки. Тільки разом ми зможемо ефективно використовувати ресурс..." - сказав Залужний.

Як повідомлялося раніше, глава ГУР МО Кирило Буданов також вважає, що відповіддю України на російську перевагу в живій силі мають бути бойові технології, в яких країна стала світовим лідером.

У Міносвіти заявили, що у 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, знайомитимуться з принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку. Акцент зроблять на практичних заняттях.