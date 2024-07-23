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В Києві відзначили день взяття Бастилії – національне свято Франції
09:51 23.07.2024 |
16 липня 2024 року Посольство Франції в Україні провело урочисте прийняття з нагоди головного Національного свята Французької Республіки - 235-ої річниці взяття Бастилії.
Історична подія, що стала підставою для започаткування свята, відбулася під час Великої французької революції - у 1789 році. Повсталі парижани штурмом узяли фортецю-в'язницю Бастилію, яку вважали символом монархічного деспотизму, остаточно ліквідував у Франції владу короля.
Події, які привнесла революція у Франції, вплинули на політичні процеси в усьому світі, формуванню демократичних цінностей поклала початок саме Велика французька революція.
Пан Гаель Весьєр, посол Французької Республіки в Україні
Святкування, тут у Києві є дуже символічним та важливим проявом солідарності з Україною в її боротьбі.
На урочисту подію завітали почесні гості: глави дипломатичних місій іноземних держав, акредитованих в Україні, військові аташе іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, представники керівництва органів державної влади, у тому числі, Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України пані Ольга Стефанішина, представники французького та українського бізнесу, відомі діячі культури, освітяни.
Мод Жозеф, директорка CCIFU
Розпочався захід виконанням Державного Гімну Франції та України військовим оркестром Національної гвардії України та вшануванням хвилиною мовчання загиблих українців у війні внаслідок збройної агресії РФ.
Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Й.В. Гаель Весьєр звернувся до гостей з урочистою промовою, привітав усіх присутніх зі знаменною датою в історії Франції та подякував українцям за їх активну національну позицію, мужність у боротьбі з агресором і любов до своєї країни.
Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер і генеральний директор Компанії «Шнейдер Електрік Україна» Михайло Бубнов
Він також зазначив, що українці не на словах знають, що таке захищати свою гідність, виборювати й захищати власну свободу та є прикладом відваги, мужності та незламної волі для всього світу.
Посол Франції в Україні Гаель Весьєр запросив на сцену заступника Міністра охорони здоров'я України пані Марію Карчевич для вручення сертификату на 2 млн грн. для електрогенеруючого та радіографічного обладнання лікарень Чернігівської області, над оздобленням якої взяла шефство Франція в рамках Луганського процесу.
Цей шляхетний проект ініціювала французька фармацевтична компанія
"Санофі", до якого також долучилися, аби допомогти Лоран Дюпуш, голова
правління UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Карлос де Корду, голова
правління Credit Agricole Ukraine та особистий внесок зробив
французський бізнесмен Шарбель Канаан.
Близько 500 гостей долучилося до урочистостей. Красиво, хвилююче, все пронизано тонкою атмосферою французького духу.
Вітаємо французький народ та друзів Франції в Україні з Днем взяття Бастилії!
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