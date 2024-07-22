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АНАЛІТИКА

Залужний обговорив із генсеком ММО безпеку зернових коридорів та української портової інфраструктури

 

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний провів першу зустріч із чинним генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом.

"Обговорили безпеку зернових коридорів, української портової інфраструктури та судноплавства в Чорному та Азовському морях, яке блокується рф. Наголосив, що крадіжка українського зерна, яку вчиняє ворог, має бути припинена і каратись відповідно до міжнародного права", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Посол подякував Міжнародній морській організації за підтримку України та українських моряків, які постраждали від російської агресії.

"Україна і надалі залишатиметься житницею Європи та всього вільного світу", - додав Залужний.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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