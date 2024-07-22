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АНАЛІТИКА

Депутати від «Батьківщини», «ОПЗЖ» та «Слуги народу» вимагають від КСУ відновити перерахунок пенсій нардепів

17:30 22.07.2024 |

Політика

 

56 народних депутатів України просять Конституційни Суд (КСУ) скасувати положення ухваленого у 2017 році закону, яким призупинено індексацію пенсій нардепів.

Конституційни Суд відкрив провадження у справі, повідомляється на сайті КСУ.

Ініціатором конституційного подання вказаний підприємець і нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Тарута, серед його підписантів - колеги Тарути по фракції, нардепи від забороненої фракції "ОПЗЖ" Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Колтунович, Григорій Мамка, Суто Мамоян, від "Слуги народу" Сергій Іонушас, Роман Іванісов та інші.

Зокрема, депутати просять КСУ перевірити на відповідність Конституції положення частини дванадцятої статті 20 Закону "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ та абзац третього пункту 14 розділу І Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ (стосовно забезпечення гарантій трудових прав народних депутатів України).

Вони вказують, що законом від 2017 року встановлено, що пенсії депутатам призначаються на загальних умовах, хоча попреднє законодавство передбачало окрему процедуру перерахунку пенсій для нардепів.

На думку депутатів, це негативно вплинуло на пенсійному забезпеченні нардепів І-VIII скликань, які вийшли на пенсію до 2017 року і порушує їх права.

Як повідомлялося, за даними Пенсійного фонду, станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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