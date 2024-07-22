Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Депутати від «Батьківщини», «ОПЗЖ» та «Слуги народу» вимагають від КСУ відновити перерахунок пенсій нардепів
17:30 22.07.2024 |
56 народних депутатів України просять Конституційни Суд (КСУ) скасувати положення ухваленого у 2017 році закону, яким призупинено індексацію пенсій нардепів.
Конституційни Суд відкрив провадження у справі, повідомляється на сайті КСУ.
Ініціатором конституційного подання вказаний підприємець і нардеп від фракції "Батьківщина" Сергій Тарута, серед його підписантів - колеги Тарути по фракції, нардепи від забороненої фракції "ОПЗЖ" Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін, Олександр Колтунович, Григорій Мамка, Суто Мамоян, від "Слуги народу" Сергій Іонушас, Роман Іванісов та інші.
Зокрема, депутати просять КСУ перевірити на відповідність Конституції положення частини дванадцятої статті 20 Закону "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ та абзац третього пункту 14 розділу І Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148-VІІІ (стосовно забезпечення гарантій трудових прав народних депутатів України).
Вони вказують, що законом від 2017 року встановлено, що пенсії депутатам призначаються на загальних умовах, хоча попреднє законодавство передбачало окрему процедуру перерахунку пенсій для нардепів.
На думку депутатів, це негативно вплинуло на пенсійному забезпеченні нардепів І-VIII скликань, які вийшли на пенсію до 2017 року і порушує їх права.
Як повідомлялося, за даними Пенсійного фонду, станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Залужний обговорив із генсеком ММО безпеку зернових коридорів та української портової інфраструктури
|Депутати від «Батьківщини», «ОПЗЖ» та «Слуги народу» вимагають від КСУ відновити перерахунок пенсій нардепів
|Профільний комітет рекомендує Раді відкликати Безуглу з комітету з нацбезпеки - Фріз
|В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках коаліції - міністр оборони Латвії
|ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
|НАБУ завело нову карну справу по закупівлях в «Укрнафті»
Бізнес
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi