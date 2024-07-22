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Св. Франциск Асізський
В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках коаліції - міністр оборони Латвії
16:48 22.07.2024 |
В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках дронової коаліції, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Пакет з понад 500 дронів розпочинає свій шлях в Україну", - написав Спрудс у соцмережі Х у понеділок.
Раніше в Міноборони повідомляли, що Латвія протягом липня передасть українським військовим наступну партію безпілотників у рамках створеної коаліції - йдеться про 2,5 тис. БПЛА різних типів на EUR4 млн.
Коаліція дронів має на меті забезпечення України безпілотниками, а також пошук шляхів підтримки українських виробників для забезпечення Збройних сил України найбільш ефективними засобами.
Члени Коаліції дронів уже надали значну підтримку Україні, поставивши безпілотники. Зокрема, Латвія надає полігон для випробувань безпілотників промисловим і військовим підприємствам, щоб постійно вдосконалювати безпілотні технології. Велика Британія оголосила галузевий конкурс на розробку й закупівлю FPV-дронів, на який надійшло 265 заявок. Наразі ці заявки оцінюють, а перші контракти, як очікується, буде підписано в серпні.
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