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АНАЛІТИКА

Кулеба їде в Китай шукати шляхи завершення війни

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит у Китай на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Ї.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, сторони обміняються думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - зазначили в МЗС України.

Речниця китайського МЗС Мао Нін підтвердила візит Кулеби, проте деталей щодо порядку денного переговорів не надала. За її даними, український міністр перебуватиме в КНР з 23 по 26 липня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай
 

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