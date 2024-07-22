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Глава МЗС Чехії: В Україну відправлять ще 100 тис. одиниць боєприпасів - ЗМІ
12:29 22.07.2024 |
В Україну в липні і серпні буде відправлено ще 100 тис. одиниць боєприпасів завдяки чеській ініціативі, заявив у понеділок міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
"Протягом липня і серпня ми відправимо ще 100 000 боєприпасів. Наразі ми шукаємо гроші на закупівлю нових боєприпасів, щоб ініціативу можна було продовжити у 2025 році", - наводить слова Ліпавського агентство "Чеські новини".
За словами міністра, наразі до ініціативи долучилися 18 країн, із них 15 - уже виконали свої зобов'язання і зробили свій внесок. Він пояснив, що це означає, що коштів достатньо, щоб до кінця року доставити в Україну 500 000 боєприпасів.
25 червня прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив, що Чехія поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву.
Раніше він анонсував, що Чехія вже підписала контракти на постачання 180 тис. артилерійських боєприпасів для України.
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