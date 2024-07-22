Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МЗС Чехії: В Україну відправлять ще 100 тис. одиниць боєприпасів - ЗМІ

 

В Україну в липні і серпні буде відправлено ще 100 тис. одиниць боєприпасів завдяки чеській ініціативі, заявив у понеділок міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Протягом липня і серпня ми відправимо ще 100 000 боєприпасів. Наразі ми шукаємо гроші на закупівлю нових боєприпасів, щоб ініціативу можна було продовжити у 2025 році", - наводить слова Ліпавського агентство "Чеські новини".

За словами міністра, наразі до ініціативи долучилися 18 країн, із них 15 - уже виконали свої зобов'язання і зробили свій внесок. Він пояснив, що це означає, що коштів достатньо, щоб до кінця року доставити в Україну 500 000 боєприпасів.

25 червня прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив, що Чехія поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву.

Раніше він анонсував, що Чехія вже підписала контракти на постачання 180 тис. артилерійських боєприпасів для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2080  0,01 0,01 41,9112  0,02 0,05
EUR 44,9168  0,02 0,03 45,8300  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3250  0,09 0,22 41,3550  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес