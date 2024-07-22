Нафтопереробний завод у Туапсе атакували дрони ГУР

В результаті операції Головного управління розвідки Міноборони в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в м. Туапсе Краснодарського краю РФ. Внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як розповіли виданню джерела у воєнній розвідці, дрони у небі над Туапсе було зафіксовано близько 03:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25 в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території об'єкта розпочалася пожежа.

Загалом повідомляється принаймні про 8 безпілотників, які атакували НПЗ. Як зазначають російські пропагандисти, внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюються, додають джерела.

Що відомо про Туапсинський НПЗ

Туапсинський нафтопереробний завод - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік.

Вже не перша атака на НПЗ

Нагадаємо, перед цим нафтопереробний завод у Туапсе зупиняв перероблювання та виробництво нафти після пожежі після атаки безпілотників 25 січня та залишався закритим приблизно на 3 місяці, відновивши роботу наприкінці квітня.

Щобільше, після цього, в ніч на 17 травня 2024 року внаслідок атаки дронів на Туапсинському НПЗ сталася пожежа, яка призвела до екстреної зупинки підприємства. Як розповіли тоді джерела РБК-Україна, атаку провела Служба безпеки України.