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У російському Морозовську дрон атакував військовий аеродром: що відомо про наслідки влучання
10:05 22.07.2024 |
У ніч на 22 липня в Морозовську Ростовської області поблизу військового аеродрому пролунали потужні вибухи. Після атаки дронів над містом здійнявся дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві моніторингові групи.
Згодом у мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозовську Ростовської області. Місцеві жителі повідомляли про атаку дронів.
Так, на одному з відео можна почути звук, який нагадує проліт безпілотника, а згодом - можна побачити й сам дрон.
Пізніше у Морозовську пролунали вибухи. Місцеві жителі у мережі зазначали, що вони стались поблизу військового аеродрому.
Зокрема на одному із відео після "прильоту" видно, як підіймається густий стовп диму. Як зазначають автори, дрон потрапив у цистерну.
Як зазначив місцевий губернатор, над областю нібито знищили 47 безпілотників. Про влучання у повідомленні не йшлося. Натомість російська влада розповіла про "падіння уламків".
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