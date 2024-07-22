Фінансові новини
- |
- 22.07.24
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Patriot з Німеччини доставлений в Україну
08:37 22.07.2024 |
Президент Володимир Зеленський у неділю, 21 липня, повідомив про доставку в Україну системи ППО Patriot з Німеччини. "Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький Patriot прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше - більше сили для України", - зазначив він у вечірньому зверненні.
Нагадаємо, перша система ППО Patriot, найсучасніша версія яких - PAC-3 - спроможна протидіяти балістичним загрозам, надійшла в Україну у квітні 2023 року - її передала Німеччина. Згодом в Україну надійшли й ЗРК Patriot від Нідерландів і США. Це стало якісним стрибком у справі захисту українського неба - уже на початку травня 2023 року було збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал", яку російська пропаганда називала "невразливою". Західні ЗРК Patriot, а також SAMP/T поховали й міф про невразливість гіперзвукової ракети "Циркон".
Українські розрахунки ЗРК Patriot не лише захищали небо від крилатих, аеробалістичних, балістичних і гіперзвукових ракет РФ. Повідомлялося також, що за допомогою цього ЗРК ймовірно було збито низку російських бойових літаків і гелікоптерів, як-от Су-34 або літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і комітет кредиторів погодилися про списання 37% боргу за євробондами і заміну ще 23% спецоблігаціями
|Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
|Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс
|Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Залужний обговорив із генсеком ММО безпеку зернових коридорів та української портової інфраструктури
|Депутати від «Батьківщини», «ОПЗЖ» та «Слуги народу» вимагають від КСУ відновити перерахунок пенсій нардепів
|Профільний комітет рекомендує Раді відкликати Безуглу з комітету з нацбезпеки - Фріз
|В Україну вирушає ще понад 500 дронів у рамках коаліції - міністр оборони Латвії
|ЄС став повноправним учасником Реєстру збитків для України
|НАБУ завело нову карну справу по закупівлях в «Укрнафті»
Бізнес
|Google планує очистити Play Store від неякісних програм
|Експерти вказали на зростаючий рівень довіри до ШІ у фінансових питаннях
|Hyundai представив новий кросовер Inster
|Meta надає вченим доступ до даних Instagram, щоб вивчити, як платформа впливає на психічне здоров'я підлітків
|Стартап Білла Гейтса створює олію з вуглекислого газу та води
|Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi
|Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників. Розпочато розслідування