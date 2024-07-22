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АНАЛІТИКА

Трамп після розмови з Зеленським знову сказав, що хоче посадити Україну й РФ за стіл переговорів

 

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після розмови з президентом України Володимиром Зеленським знову повторив, що хоче "принести мир у світ", посадивши Україну і Росію за стіл перемовин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial невдовзі після розмови.

Дональд Трамп назвав розмову "дуже хорошою" і згадав, що Зеленський вітав його з номінацією та засудив замах на нього.

"Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки як, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання", - заявив Трамп.

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Володимир Зеленський повідомив, що у розмові відзначив важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для України, та що вони з Трампом домовилися під час особистої зустрічі обговорити, "які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим". Він не згадав, коли така зустріч може відбутися.

Напередодні у п'ятницю Зеленський заявив, що взаємодія з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".

У той же час Трамп на з'їзді республіканців у Мілуокі знову пообіцяв завершити загарбницьку війну РФ проти України.
Ключові теги: США
 

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