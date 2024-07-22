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Під час розмови Зеленського і Трампа обговорювався його візит в Україну - Нікіфоров
08:29 22.07.2024 |
Під час розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа обговорювалася можливість візиту Трампа до України, однак про конкретику поки що говорити зарано, розповів в ефірі телемарафону прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.
"Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Нікіфоров.
Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали. На цьому важливо наголосити. (Обговорювали - ІФ-У) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".
Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили вчорашній удар російської армії по Миколаєву та удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит". Водночас Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна. "Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - розповів Нікіфоров.
Зі свого боку, за словами Нікіфорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".
Як повідомлялося, в ніч на суботу під час телефонної розмови Трамп пообіцяв Зеленському звести Україну і РФ та укласти мир після свого обрання президентом США.
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