Під час розмови Зеленського і Трампа обговорювався його візит в Україну - Нікіфоров

Під час розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа обговорювалася можливість візиту Трампа до України, однак про конкретику поки що говорити зарано, розповів в ефірі телемарафону прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

"Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Нікіфоров.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали. На цьому важливо наголосити. (Обговорювали - ІФ-У) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".

Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили вчорашній удар російської армії по Миколаєву та удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит". Водночас Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна. "Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - розповів Нікіфоров.

Зі свого боку, за словами Нікіфорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".

Як повідомлялося, в ніч на суботу під час телефонної розмови Трамп пообіцяв Зеленському звести Україну і РФ та укласти мир після свого обрання президентом США.