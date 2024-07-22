Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Під час розмови Зеленського і Трампа обговорювався його візит в Україну - Нікіфоров

 

Під час розмови президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США Дональда Трампа обговорювалася можливість візиту Трампа до України, однак про конкретику поки що говорити зарано, розповів в ефірі телемарафону прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

"Скажімо так: була зафіксована принципова згода обох сторін на зустріч. Обговорювалися певні проміжки часу, коли ця зустріч має відбутися. Але про це говорити ще дуже-дуже рано. Це вже команди будуть працювати і узгоджувати графіки, деталі, коли це може бути можливо", - сказав Нікіфоров.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася можливість візиту Трампа в Україну, він відповів, що "це справді обговорювали. На цьому важливо наголосити. (Обговорювали - ІФ-У) коли це має відбутися і де. Але конкретика ще дуже передчасна - і формат, і час, і місце".

Прессекретар Зеленського також розповів, що сторони обговорили вчорашній удар російської армії по Миколаєву та удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит". Водночас Зеленський закликав Трампа не вірити представникам тих країн, які намагаються виправдати дії Путіна. "Ніяких виправдань тут, звичайно, немає. Він звичайний вбивця, президент так і сказав у телефонній розмові", - розповів Нікіфоров.

Зі свого боку, за словами Нікіфорова, "Трамп сказав теж дуже цікаву річ: він сказав не вірити фейк-ньюсу, що його перемога на виборах може бути вигідна Росії".

Як повідомлялося, в ніч на суботу під час телефонної розмови Трамп пообіцяв Зеленському звести Україну і РФ та укласти мир після свого обрання президентом США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3369
  0,1543
 0,37
EUR
 1
 44,9952
  0,1908
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2080  0,01 0,01 41,9112  0,02 0,05
EUR 44,9168  0,02 0,03 45,8300  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3250  0,09 0,22 41,3550  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес