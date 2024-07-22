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Фіцо поскаржився Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти
08:15 22.07.2024 |
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо (Smer-SD) провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем напередодні.
Про це повідомили агентству TASR у пресслужбі словацького уряду, пише "Європейська правда".
В ході розмови зі Шмигалем Фіцо розкритикував включення до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту також використовував нафтопереробний завод Slovnaft.
Як зазначено, Фіцо вважає ці санкції "безглуздими", оскільки, на його думку, вони не завдають шкоди РФ, а переважно деяким країнам-членам ЄС.
"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, а рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафтопродуктів, ніж йому потрібно для переробки", - заявив словацький прем'єр.
За його словами, це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення поставок нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну, що, як зазначив Фіцо, становить майже десяту частину всього українського споживання.
За даними канцелярії уряду, Фіцо вже кілька днів обговорює це питання з відповідними членами кабінету міністрів, а також з представниками MOL.
Міністерство економіки Словаччини раніше цього тижня підтвердило зупинку транзиту російської нафти.
У відомстві заявили, що хоча "Лукойл" забезпечував частину поставок на Slovnaft, нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафтопродуктів від іншого постачальника, а також замовила нафту з альтернативних джерел.
Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини та хоче підняти питання на засіданні Ради ЄС.
"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими - стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
У червні 2024 року РНБО істотно їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.
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