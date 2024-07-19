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АНАЛІТИКА

У НАТО кажуть, що мобілізація в Україні «просувається значно краще»

11:59 19.07.2024 |

Політика

 

Питання кадрового забезпечення Збройних сил України наразі просувається значно краще, зокрема завдяки зменшенню віку призовників.

Про це під час дискусії в Аспен Інституті заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

За словами Каволі, в Україні "кадрове питання вирішується".

"Я вважаю, що зараз все просувається значно краще", - сказав він.

Він наголосив, що поповнення армії є стратегічним питанням не лише для України, а й для країн НАТО:

"Я хотів би зазначити, що для Альянсу також, як тільки ми вирішимо питання промислового виробництва, постане питання людських ресурсів. Наші людські ресурси не безмежні. І ми, йдучи у майбутнє, маємо збільшити схильність особливо молодих людей служити своїм націям у їхніх збройних силах".

Генерал зазначив, що формування сили армії складається з трьох великих компонентів: людей, техніки та тренувань.

"У питанні техніки, яке багато в чому залежить від нас, я вважаю, що все йде добре", - сказав Каволі.

Він додав, що це порушує питання третьої складової, а саме - тренувань, а також наголосив, що Європейський Союз та країни НАТО "віддані справі допомоги українцям у підготовці великої кількості людей".

Каволі раніше заявив, що Україна має "чудову стратегію" ведення війни про РФ, хоча перебіг бойових дій стає дедалі складніше спрогнозувати.

Він також казав, що країни НАТО "готові до колективної територіальної оборони", але потребують більше військової техніки.
 

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