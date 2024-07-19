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Зеленський обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного виробництва зброї
09:57 19.07.2024 |
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великобританії обговорив з топ-менеджерами провідних британських оборонних компаній перспективи спільного виробництва зброї, повідомляє прес-служба глави держави.
"Дякую Великобританії за непохитну підтримку України. Ви стали першою європейською країною, яка надала Україні летальну зброю, танки, далекобійну зброю. Саме з Великобританією ми підписали першу угоду про безпеку. І я радий, що ми з вами й надалі поглиблюємо нашу співпрацю в оборонній галузі", - зазначив Зеленський.
Повідомляється, що під час зустрічі президент обговорив із представниками британських оборонних компаній перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт та обслуговування військової техніки, передану Великобританією Україні.
Зеленський запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами.
Також глава держави зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння та зацікавлена у міжнародній кооперації.
На зустрічі були присутні міністр оборони Великобританії Джон Гілі, міністр з бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.
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